Mit dem Rollstuhl durch Mexiko und Zentralamerika

Auto

Victoria

Victoria

Reinfried

Unterwegs mit wenig Budget, schlugen sie ihr Zelt überall auf, wo es ging, schliefen auf verlassenen Terrassen von US-amerikanischen Ferienhäusern, nächtigten via Couchsurfing (Onlineplattform, auf der Menschen kostenlos Schlafplätze anbieten, Anm.) oder in Stundenhotels. Letzteres erwies sich als besonders praktisch. "Das klingt komisch, aber die Stundenhotels waren perfekt für uns. Wir konnten mit demvor die Türe fahren, es gab keine Stufen", sagt. Wer unkonventionell reist, erlebt Überraschungen. So wachten die beiden oft, nach nächtelanger Schlafplatzsuche, an menschenleeren, paradiesischen Stränden auf. Bei schwachem Wellengang konnten sie gemeinsam ins Wasser.nahmhuckepack. Im Wasser erlebten sie unvergessliche Momente. "Uns haben die gemeinsamen Aktivitäten gefehlt, etwa auf einen Vulkan zu wandern. Im Tauchen haben wir etwas gefunden, was barrierefrei und gleichberechtigt ist. Unter Wasser muss jeder die Balance halten, es geht nicht darum, wer schneller ist", sagt die 31-Jährige.

Als ihr Visum in Mexiko nach 180 Tagen ablief, beschlossen sie, weiter zureisen. Zuerst nach Belize, Guatemala, dann nach El Salvador, Honduras und Nicaragua. Zwischendurch bekamen sie Besuch aus Österreich. Victorias Bruder brachte zwei Mal Nachschub an Kathetern, weil der mexikanische Zoll die vorherige Lieferung konfisziert hatte. Reinfried, der sich selbst katheterisieren muss, bekam mehrmals einen Harnwegsinfekt. Victoria erkrankte am Dengue-Fieber, das tödlich sein kann. "Reini konnte mich nicht ins Spital bringen, er konnte ohne mich auch nicht aus dem Zimmer, vor der Türe war Sandwüste."

Nach diesen Strapazen benötigten sie Erholung, oder wie die beiden sagen: "Urlaub vom Reisen." Dann saßen sie in Cafés, dösten in der Hängematte oder besichtigten Kulturschätze der Azteken, Olmeken, Tolteken und Maya. Während Victoria Pyramiden von oben erkundete, zeichnete sie Reinfried von unten. Die Begegnungen mit Einheimischen wogen die Mühen der Reise auf. "Wir lernten viele liebe Menschen kennen, die wenig hatten, aber uns zu sich einluden oder uns in ihrem Garten campieren ließen."