Vom Zauber alter Fahrräder

So wie seine Freunde hat auch Strubreiter seine Rad-Passion schon in der Kindheit entdeckt. Draußen in Inzersdorf erfand er mit Freunden eine Frühform des Recyclings: "Wir haben alte Räder aus den Müllcontainern gefischt und uns neue Räder gebaut." So ging die Moped-Zeit an dem jungen Schrauber spurlos vorüber. "Mit 18 fuhr ich dann eine 2CV-Ente und weiterhin Rad." Später übernahm er das alte Rennrad von seinem Vater. Wieder leuchten in der Radwerkstatt die Augen: "Ein Modell aus dem Jahr 1944."

Das Besondere an der Fortbewegung auf zwei Rädern beschreibt der 49-jährige Auto-Journalist so: "Weil die Kraft aus mir kommt und weil ich mit dem Rad überall stehen, überall parken kann."

Eine ähnliche Beziehung zu Autos und Rädern hat der Vierte im Bunde, der Buchverleger Richard Hollinek. Er hat den Familienbetrieb (seit 1873) in Purkersdorf von seinem Vater in fünfter Generation übernommen. Der Verlag Hollinek ist unter anderem für seine aufwendig produzierten Bücher über alte Kraftfahrzeuge bekannt. Zuletzt fiel man durch einen edlen Band über die glorreiche Geschichte der Wiener Fahrradmechaniker auf.