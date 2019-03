Professor wird spontan zum Babysitter und wird dafür gefeiert

Nathan Alexander ist ein 34-jähriger Mathematikprofessor am Morehouse College in der US-amerikanischen Stadt Atlanta. Am vergangenen Freitag konnte einer seiner Schüler, Wayne Hayer, keinen Babysitter für seine Tochter Assata finden. Darum brachte er das Mädchen mit in den Hörsaal.

Bevor Alexander mit der Vorlesung begann, bot er an, Assata zu halten, damit sich Hayer "bessere Notizen im Unterricht" machen könne. Das berichtet Nick Vaughn, ein Mitschüler von Hayer. Er berichtete später in den sozialen Medien von der Unterstützung des Mathematikprofessors.