Bub schreibt an verstorbenen Vater, bekommt rührende Antwort

Der siebenjährige Jase Hyndman aus West Lothian in Großbritannien hat auf eine Geburtstagskarte an seinen verstorbenen Vater eine ganz besondere Nachricht von der britischen Post Royal Mail bekommen.

In dieser heißt es, dass die Botschaft an seinen Vater James nach einer "schwierigen" Reise bei diesem angekommen sei. Seine Mutter Teri Copeland schrieb in einem Posting auf Facebook, dass sie gar nicht in Worte fassen könne, wie emotional Jase ist, seit er weiß, dass sein Vater die Karte erhalten hat. Die Royal Mail habe ihren Glauben an die Menschheit wiederhergestellt.