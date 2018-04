Twitter: Mann teilt berührende Geschichte über Vater und Gummiente

Connor West, 21-jähriger Student an der Texas A&M University, hat vor wenigen Tagen einen berührenden Tweet über die Besessenheit seines Vaters mit Gummienten geteilt. Bei Connors Vater wurde im Jahr 2007 Krebs diagnostiziert und es war Teil seiner Behandlung, durch seine Heimatstadt in New Jersey zu spazieren. Das berichtete das Onlineportal indy100.com.

Von einigen dieser Spaziergänge kehrte er mit einer Gummiente zurück, die er zufällig gefunden hatte. Schon bald wurden die Enten, drei an der Zahl, zum Bestandteil des Familienlebens. Connors Vater begann, sie rund um das Haus zu verstecken oder sie als Glücksbringer auf dem Schreibtisch zu hinterlassen. Schließlich starb er im Jahr 2014, Connor ging an die Universität und das Haus der Familie wurde verkauft. Als Andenken an seinen Vater, nahm er zwei der Enten und vermutete, dass seine Mutter die dritte genommen hatte. Dass dem nicht so war, erklärte er vor wenigen Tagen in einem Tweet, als die Ente plötzlich wieder auftauchte.