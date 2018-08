Frau bat Mann, Plastikpflanzen nach ihrem Tod zu gießen

Mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen, ist schmerzhaft und schwierig. Hilfreich kann dabei sein, sich an die großartigen Aspekte der Persönlichkeit des Verstorbenen zu erinnern, zum Beispiel indem man Erinnerungen an sie teilt. Genau das hat Antonia Nicol, Feuerwehrfrau bei der London Fire Brigade, auf Twitter getan. Sie erzählte auf der Plattform, dass ihre Mutter ihrem Vater vor ihrem Tod die strikte Anweisung gab, die Pflanzen im Badezimmer zu bewässern. Daran hat er sich immer gehalten. Weil die Pflanzen so schön waren, entschied er sich dazu, sie in sein neues Zuhause mitzunehmen. Im Zuge dessen bemerkte er, dass die Pflanzen aus Plastik waren. "Ich kann meine Mutter kichern hören", schrieb Nicol auf Twitter.