Podcast über Tod: "Die Trauer hat ein schlechtes Image"

Wie kam es zum Podcast?

Brückner: Die Idee selbst kam von mir. Ich wollte schon immer einen Podcast machen. Dann habe ich Caro getroffen: Wir waren vor knapp vier Jahren Kolleginnen in einem Verlag. Als Caros Ex-Freund sich das Leben genommen hat, war sie plötzlich und für lange Zeit nicht in der Arbeit. Irgendwann habe ich ihr geschrieben, dass wir uns zusammensetzen können, um zu reden – ohne dass ich sie betroffen anschaue. Immerhin habe ich Erfahrung mit dem Thema – auch mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich 19 Jahr alt war.

Kraft: Wir haben in unseren Gesprächen gemerkt, dass wir normal über das Sterben reden können. Das ist man aus dem Alltag ja eigentlich nicht so gewohnt.

Warum ist das so?

Kraft: Wir haben festgestellt, dass der Tod – der eigene aber auch der eines nahestehenden Menschen – quasi den absoluten Kontrollverlust bedeutet. Das Problem daran ist, dass wir Menschen gerne besonders viel Kontrolle haben. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Tod vielen große Angst macht. Brückner: Hinzu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir auf Leistung und Funktionieren getrimmt sind. Da passen Tod und Trauer nicht wirklich rein.