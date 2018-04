Philippinische Vizepräsidentin posiert auf Holocaust-Mahnmal

Wegen eines allzu freundlichen Fotos am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin ist die philippinische Vizepräsidentin Leni Robredo in ihrer Heimat in die Kritik geraten. Die liberale Politikerin entschuldigte sich am Dienstag für die Aufnahme.

Auf dem Bild ist die 52-Jährige zu sehen, wie sie lächelnd und mit Sonnenbrille auf einer der Stelen sitzt, die an den Holocaust erinnern. Auch einige andere Mitglieder der philippinischen Liberal Party zeigen sich in eher ausgelassener Stimmung.