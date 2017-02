Acht Jahre lang sah Pete Souza den ehemaligen US-Präsidenten vor allem durch die Linse seiner Kamera. Mit der Wahl des neuen Präsidenten war auch seine Arbeit im Weißen Haus getan. Eine Arbeit, die Souza nicht nur aus Karrieregründen verrichtete, sondern aus Überzeugung, wie aus der Bildsprache seiner Postings auf Social Media hervorgeht.

Ein Protest in Bildern?

"Ein stiller, schattenwerfender Protest auf Social Media, der in Bildern erzählt wird", schrieb CNN über Souzas Account, den der US-Amerikaner seit zwei Wochen bespielt. "Veräppelt der ehemalige Fotograf des Weißen Hauses Präsident Trump", fragte man sich bei der Washington Post. Guardian, Independent und New York Times titelten ähnlich.

Souza, der bereits während Ronald Reagans Präsidentschaft in den 80er-Jahren für das Weiße Haus fotografierte, zeigt sich auf Instagram in erster Linie nostalgisch. Am 20. Jänner, dem Tag vor Trumps Angelobung, teilte er ein Bild, welches Obama in einem Helikopter beim Verlassen des Geländes des Weißes Hauses zeigt. "Lebe wohl", schrieb er dazu. Dass er große Sympathien für den ehemaligen Präsidenten und dessen Familie hegt, machen Fotografien deutlich, die Obamas sanfte Seite betonen.

We were leaving an event on the State Floor, heading back to the Oval Office. Sasha had just gotten home from school and was about to take the elevator upstairs to the private residence. So he decided to bring her home. Ein von Pete Souza (@petesouza) gepostetes Foto am 25. Jan 2017 um 4:40 Uhr

Und Obamas Politik? Auch von ihr war und ist Souza überzeugt. "Ich habe meinen Job immer als Dokumentation der Geschichte verstanden. Es ging nie um Politik", schreibt er zu einem Bild, welches Obama im Gespräch mit Nancy Reagan zeigt. Und dennoch: "Meine politische Gesinnung ist demokratisch."

Many people are surprised to learn I also worked as a White House photographer for President Reagan. I have always looked at this job as documenting for history. It was never about politics. Although my political leanings are Democratic, I still felt it was important to photograph President Reagan with dignity and respect. President Obama never met President Reagan. But he did meet his wife, former First Lady Nancy Reagan, when she came to the White House in 2009 to witness the President signing the Ronald Reagan Centennial Commission Act. Beforehand they chatted privately in the Map Room. Ein von Pete Souza (@petesouza) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 2:06 Uhr

Ein Fotograf auf Abwegen

Es liegt also nahe, dass Souza, der unter Trump mittlerweile durch Shealah Craighead (Haus- und Hoffotografin des ehemaligen Vize-Präsidenten Dick Cheney und Sarah Palin), ersetzt wurde, mit Trumps politischer Handhabe nicht einverstanden ist.

In die Allianz gegen Trumps Frauenfeindlichkeit fügt er sich mit einem Bild ein, welches Obama umringt von drei Frauen zeigt. Zu sehen sind nur die Beine der Protagonisten. "Treffen mit Spitzenberaterinnen (…) Ich denke man könnte sagen, dass ich damit ein Argument anbringen will", betitelt er das Bild – und meint Trumps männerdominierten Beraterstab (mehr dazu hier).

Meeting with top advisors. This is a full-frame picture. I guess you'd say I was trying to make a point. Ein von Pete Souza (@petesouza) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 9:29 Uhr

Als Trump den Einreisestopp für Menschen aus den sieben überwiegend muslimischen Staaten Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien verhängt, postet Souza eine Aufnahme, die Obama mit einem Flüchtlingsmädchen mit Kopftuch zeigt. Es folgt eine Aufnahme auf der Obama bei einem Treffen mit einem Buben zu sehen ist, der zuvor in einem Brief darum gebeten hatte ein verletztes Kind aus Syrien zu retten. "Remember Alex", lautet Souzas simple Bildunterschrift – die alles sagt.

Talking with a young refugee at a Dignity for Children Foundation classroom in 2015. Ein von Pete Souza (@petesouza) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 5:16 Uhr

Souzas Follower, aktuell 809.000 an der Zahl, scheinen den Wink mit dem Zahnpfahl zu verstehen. Jeden einzelnen. In den Kommentaren bringen sie ihre Entrüstung über den politischen Macht- und Richtungswechsel zum Ausdruck. "Danke für deine Postings. Sie sprechen eine laute Sprache und wir hören sie", befindet eine Nutzerin und spricht damit vielen aus der Seele.

Ein klares Statement zu seiner Social-Media-Präsenz hat Souza, der für eine Fülle an ikonischen Bildern des ehemaligen Präsidenten verantwortlich zeichnet, bisher nicht abgegeben. Muss er auch nicht. Bei Souza sprechen Bilder wirklich mehr als tausend Worte.