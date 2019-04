Perfekte Kinderreise: Eine Radtourenidee mit Kind

Am See

Besonders viele Stopps fordern Kinder am Bodensee ein, um den ebenfalls ein Radweg führt. Und die 270-Kilometer-Runde besteht nicht nur aus Kultur, wobei die wuchtigen Kirchen und Schlösser in idyllischen Seestädtchen wie dem schweizerischen Romanshorn oder Arbon beachtlich sind, ebenso wie die älteste bewohnte Burg Deutschlands in Meersburg. Neben all dem alten Gemäuer haben sich jedoch unfassbare Spielplätze angesiedelt. Man gewinnt den Eindruck, rund um den drittgrößten See Mitteleuropas investiert man in zweierlei: Blumen-umrandete Seepromenaden für Über-60- und coole Spielplätze für Unter-14-Jährige. Dazwischen liegen gut ausgebaute Asphalt-Radwege zwischen Bahnschienen, Feldern und Obstplantagen, manchmal in der prallen Sonne, aber fast immer flach.

Die deutsche "Südküste" am Bodensee hat sich auf diese Radreisen mit Kindern richtiggehend spezialisiert. So muss man am Affenberg Salem wirklich viel Zeit einrechnen, am besten einen ganzen Tag. Ebenso im Wild- und Freizeitpark Allensbach (wilde Tiere und steile Rutschen!). Weil solche Highlights aber oft nicht direkt am See liegen, sind besonders kurze Etappen klug, es geht schließlich ums Stoppen.

Und um Zeit am Ankunftsort, in einigen Unterkünften gibt es viel zu entdecken. Für das Schloss Wartegg braucht man zum Beispiel einen ganzen Nachmittag: Schlosspark mit Tieren, Bächlein, Fußballwiese, das größte Spielzimmer der Schweiz oder die Badewanne Kaiserin Zitas – ein kleiner Pool. Das gleiche gilt für alle Quartiere mit Wasserzugang.