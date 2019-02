Sportlicher Start in den Frühling: Tipps und Regeln

Der Frühling verwöhnt die Österreicher heuer schon früh mit warmen Temperaturen und vielen Sonnenstunden. An den Wochenenden drängen die Menschen in die Natur und die Parks. Weil vielen einfaches Spazieren aber zu langweilig ist, sieht man auch schon Mountainbiker, Reiter und Slackliner – was eigentlich nicht ganz legal ist. Denn wenn es um Sport in der Freizeit geht, gibt es viele Regeln. Der KURIER erklärt, was zu beachten ist.

Darf ich überall im Wald Radfahren oder Reiten?

Nein. Was das Mountainbiking betrifft, gibt es in ganz Österreich strenge Regeln, erklärt der Wiener Forstdirektor Andreas Januskovecz: „Radfahren ist nur erlaubt, wenn der Grundeigentümer eine Strecke freigibt. Es gibt aberviele Routen, wo das der Fall ist. “ Dasselbe selbe gilt übrigens für Reiter. Alleine in der Bundeshauptstadt können sich Radfans auf über 200 Kilometern Strecke in der Wiener Wildnis austoben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in ganz Österreich gleich geregelt. Was das Reiten angeht, wissen die Reitställe meistens, wo man durch die Natur galoppieren darf.