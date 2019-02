Wo die Freiheit bei Skitouren Grenzen hat

Mancherorts ist das Tourengehen komplett verboten. Sieben niederösterreichische Skigebiete haben kürzlich einen Mittelweg gewählt. Dort sind Pistengeher zu bestimmten Zeiten willkommen, wenn sie sich an die aufgestellten Regeln halten und ein Tagesticket für Tourengeher beziehungsweise die Parkgebühr bezahlt haben. Auch wo das Pistengehen erlaubt ist gilt, dass die Piste nur an übersichtlichen Stellen gequert werden soll und der Aufstieg nur am Rand erlaubt ist.

Vorsicht heißt es freilich nicht nur in rechtlicher Hinsicht. Gerade im schneereichen Wintern wie dem heurigen sollte man immer auch einen Blick auf die aktuelle Lawinengefahr (österreichweite Infos unter www.lawine.at) haben. Doch auch Lawinen haben eine rechtliche Komponente. Wer eine Lawine auslöst, macht sich zwar nicht strafbar, kann aber für die Folgen zur Verantwortung gezogen werden.