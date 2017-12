Weil ein Passagier in das falsche Fliegzeug gestiegen war, ist eine japanisches Linienmaschine mitten auf dem Weg von Los Angeles nach Tokio wieder umgekehrt. Die Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) teilte am Mittwoch mit, der Flugkapitän habe "gemäß der Sicherheitsbestimmungen" entschieden, zurück zur US-Westküste zu fliegen und den Passagier an seinem Abflugort aussteigen zu lassen.

ANA untersuchte, wieso der Passagier überhaupt ins falsche Flugzeug gestiegen war. Laut der Flug-Webseite FlightAware kehrte die Maschine am Dienstag nach vier Stunden über dem Pazifik südlich von Alaska um und flog zurück nach Los Angeles.

Ebenfalls an Bord waren das US-Model Christine Teigen und ihr Ehemann, der Musiker und Schauspieler John Legend. Auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter drückte Teigen noch während des Flugs ihren Unmut über die geänderte Route aus: "Ich werde acht Stunden in einem Flug ins Nirgendwo verbracht haben." Sie fragte sich außerdem: "Warum mussten wir alle für den Fehler dieser einen Person bestraft werden? Warum nicht in Tokio landen und diese Person zurückschicken?"

Why did we all get punished for this one person’s mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions.