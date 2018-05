Partner von Neuseelands Regierungschefin hatte Hai-Begegnung

Der Lebensgefährte der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern hat sich bei einem Tauchgang einen Hai vom Hals halten müssen. Clarke Gayford, der im Radio und Fernsehen als Moderator arbeitet und unter anderem durch die Dokumentarsendung "Fish of the Day" führt, veröffentlichte am Donnerstag auf Twitter ein Foto, das zeigt, wie er im Wasser mit einer Stange einen Hai auf Abstand hält. Im Hintergrund ist ein Delfin zu erkennen, der sich das Spektakel aus der Ferne anschaut.