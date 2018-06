Panikattacken: Frau gibt Tipps, wie man Betroffenen helfen kann

Atemnot, Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Angstgedanken: Diese und andere Symptome erleben Menschen während einer Panikattacke. Diese körperliche und psychische Alarmreaktion tritt unter anderem bei Menschen auf, die an einer Angststörung leiden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich dabei um die häufigste psychische Erkrankung weltweit.

Nicht nur für Betroffene selbst, auch für das Umfeld ist der Umgang mit Menschen, die gerade eine Panikattacke erleben, mitunter eine Herausforderung.

"Ich habe eine Panik- und Angststörung, mein Freund nicht"

Die US-Amerikanerin Kelsey Darragh leidet selbst an einer Angststörung. Sie arbeitet als Schauspielerin und Redakteurin für das Online-Portal Buzzfeed. Um ihren Freund anzuleiten, wie er auf ihre Panikattacken reagieren kann, fertigte die junge Frau eine Liste an. Diese teilte sie auf Twitter. "Ich habe eine Panik- und Angststörung. Mein Freund nicht… aber er will es verstehen, damit er mir helfen kann. Also habe ich ihm diese Liste gemacht! Teilt sie gerne mit euren Lieben, die Unterstützung brauchen!", schrieb sie dazu.