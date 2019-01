Paaradox im Interview: Nieder mit den Beziehungs-Erwartungen!

So eine Kolumne hat ja auch einen paartherapeutischen Effekt – Ihr setzt Euch jede Woche mit einem anderen Beziehungsthema auseinander. Sollten Paare so etwas öfter tun?

Hufnagl: Der therapeutische Effekt ist sicher gegeben. Gaby schreibt ihre Kolumne immer zuerst, da ist es dann oft so, dass ich da sitze und mir denke, aha, das hat sie also beschäftigt, interessant, dass das überhaupt ein Thema ist. Unter der Woche machst du oft so Übersprungshandlungen und merkst das gar nicht. Wenn ich ihre Kolumne lese, muss ich zuerst reflektieren und überlegen, was ist ihre Botschaft, was will sie mir damit sagen.

Kuhn: Es ist ganz wichtig, ehrlich zueinander zu sein, und zwar in wertschätzender Form. Nicht , „Du schon wieder ...“, sondern „Ich wünsche mir ...“. Eine der größten Tücken sind stille Erwartungshaltungen. Man stellt sich schon den ganzen Tag vor, wie toll das gemeinsame Abendessen wird, dann ist der andere gereizt und überarbeitet und der ganze Abend hinüber. Es ist wichtig, in einer Beziehung authentisch zu bleiben – in seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen, seiner Not. Es ist ja oft so, dass etwas weh tut. Sagt, dass es weh tut!

Hufnagl: Ich bin überzeugt, dass neun von zehn Auseinandersetzungen die Folge falscher Erwartungshaltungen sind. Es beginnt harmlos, du schluckst es hinunter oder machst eine bissige Bemerkung, weil du dir etwas anders vorgestellt hast. Statt zu sagen, was man konkret will, bleibt jeder ein bisschen in seiner beleidigten Zone, bis sich das Ganze entzündet. Dabei war es am Anfang nur eine Kleinigkeit.

Erwartungen sind um Weihnachten noch höher als sonst. Laut Studien trennen sich Paare häufig nach den Feiertagen. Wie steht es um die Weihnachtsharmonie im Hause Hufnagl?