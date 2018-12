Paaradox: Spontante Vorfreuden

SIE

Spontane Ideen? Die kann ich! Das weiß der Mann nebenan kreuzgut und deshalb fürchtet er sich immer so, wenn ich sage: Du, ich habe gerade so eine Idee. Weil die aus seiner Sicht immer gleich deppert sind. Wie vor Kurzem, als ich, aus dem Bauch heraus, die spontane Vision eines Weihnachtsgrillens gebar. Natürlich sagte ich nicht nur lapidar: Heuer grillen wir zur Abwechslung mal am Heiligen Abend, Outdoor-Grillen ist voll in. Sondern ich malte ihm die von mir im Geiste entworfene Szenerie detailreich aus. Während frisch gefallener Schnee unter den Stiefeln knirscht, dampft der Grill vor sich hin und produziert ein Weihnachtsmahl mit Überraschungseffekt. Großartig, oder? Und wer ist der Trottel, der sich da draußen die Hax’n abfriert?, lautete sein eher pragmatischer Zugang. Die ich, ehrliche Haut, mit einem spontanen Du! beantwortete. Damit war das spannende Projekt „Weihnachtsgrillen“ recht spontan vom Tisch.

Was wird das jetzt?

Apropos Tisch. Da hatte ich spontan die Idee, sogenannte Platzteller zu kaufen. Ich zog ihn an der Hand in dieses City- Geschirrgeschäft. In seinen Augen las ich ein verzweifeltes Hilfe, was wird das jetzt? Fünf Minuten später war er der Platzteller-Expertin ausgeliefert und wurde gefragt, ob er eine Präferenz für Weihnachtsdekor oder Silbernes hätte. Er schaute verstört. Das Schöne daran: Mitunter sind wir uns spontan einig – wie auch diesmal, angesichts der interessanten Platzteller-Preise. Wir verließen daher rasch das Geschäft und holten uns spontan zwei Stanitzel Maroni. Er 15 Stück, ich sieben. So spontan kann Glück manchmal sein. In diesem Sinne: Von Herzen ein spontanes, äh, frohes Fest!

Paaradox neu: „Schatzi, geht’s noch?“: 23. 1., 31. 1., 24. 2. im Rabenhoftheater, alle Termine: paaradox.at

eMail: gabriele.kuhn@kurier.at

Facebook: facebook.com/GabrieleKuhn60