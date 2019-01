Paar, das sich seit Tag der Geburt kennt, heiratet 30 Jahre später

"Jeder hält unsere Geschichte für verrückt"

Schließlich buchte sie einen Termin in Rhiannons Salon, der sich in dem Haus befand, in dem Daniels Familie damals lebte. Dort begegnete Jemma dann tatsächlich auch Daniel. Die beiden kamen ins Gespräch und verabredeten sich für den Abend. "Von da an konnten wir uns nicht oft genug sehen", sagt Jemma. Am Muttertag im Jahr 2014 wurden die beiden letztlich ein Paar, zwei Jahre später verlobten sie sich zu Silvester. Im April 2017 folgte die Hochzeit, im März 2019 erwartet das Ehepaar das erste Kind. "Jeder hält unsere Geschichte für verrückt", sagt Jemma. "Ich glaube, dass wir füreinander bestimmt sind."