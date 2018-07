Orca-Mutter trug ihr totes Junges tagelang an Wasseroberfläche

Das Baby war am Dienstag in den Gewässern vor der kanadischen Stadt Victoria geboren worden, schwamm noch mit der Familie und starb dann, wie Wissenschafter des Center for Whale Research in der US-Stadt Friday Harbor mitteilten. Das Junge war demnach nicht einmal eine Stunde alt geworden.

Kenneth Balcomb, Präsident des US-Walforschungsteams, bestätigte am Freitag, dass der Wal das Junge immer noch an der Wasseroberfläche hielt. "Wenn die Mutter aufgibt, wird das tote Baby höchstwahrscheinlich im Wasser versinken", sagte Balcomb. Es sei denn, die Mutter bringe es in die Nähe der Küste. "Bei niedrigem Wasserstand strandet der Kadaver dann", sagte Balcomb.