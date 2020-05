Sternstunde für Österreich

Aufklärer

Erstaunlich wenig ist über die hellen Punkte, die wir in klaren Nächten am Himmel sehen, bekannt. Über die Sterne, vor allem über ihr Inneres, existiert in erster Linie Theorie. Mit Hilfe von monochromen Aufnahme-Serien der BRITE-Satelliten (BRIght Target Explorer) in Rot und Blau wollen die Forscher auf das Innenleben von sehr hellen und massereichen Sternen schließen und so mehr über die Geschichte des Universums erfahren.

Kontakt

Die Umlaufzeit der Erdtrabanten beträgt etwa 100 Minuten. Nur zehn bis zwölf Minuten davon stehen sie täglich mit einer Bodenstationen an der TU Graz oder in Wien in Kontakt.