Ob Abba oder Blümchen: Warum die Jugend Retro liebt

In Gruppen kann man sich da schon wohler fühlen. Dennoch glaubt Großegger nicht, dass sich trotz Rückwendung zur Vergangenheit wieder stark abgegrenzte Jugendszenen bilden werden, wie wir sie in den Neunzigern kannten. Also nichts mit Skatern, Ravern, Grungern, Skinheads und was es sonst noch so alles gab, die ihre Szenecodes hochhielten und teilweise auch die Öffentlichkeit mit ihren Anti-Botschaften provozierten. „Es kommt nie etwas auf die gleiche Art wieder, es wird aufgegriffen, aber auch verändert“, erklärt die Expertin.

Gerade in den Neunzigern seien die Jugendkulturen ausdifferenziert gewesen. Die Jugendlichen heute hingegen probieren viele unterschiedliche Lifestyletrend aus. „Das Bekenntnis zu einem Lebensstil ist nicht so stark.“ Und so ist das auch mit Retro selbst. „Die Nostalgie ist zurückblickend, aber unverbindlich.