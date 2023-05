Song Contest in Schweden: Reunion kommt für ABBA nicht infrage

Die schwedische Kultband ABBA hat Spekulationen über einen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2024 in Schweden eine klare Absage erteilt. Ein gemeinsamer Auftritt der vier Sänger sei „ausgeschlossen“, sagte Mitgründer Benny Andersson in einem Interview mit der BBC-Sendung „Newsnight“. „Ich will das nicht. Und wenn ich nicht will, wollen die anderen auch nicht. Es ist für alle vier von uns das Gleiche. Wenn jemand nein sagt, ist das ein Nein“, sagte er.