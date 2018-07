Nicht nur im Sperma: Spermidin hält jung, sagen Forscher

Eincremen, tiefkühlen, straffen: Geht es um Anti-Aging, werden alle Register gezogen. Dabei liegt der Schlüssel zur Jugend so nah. Spermidin, das in hoher Konzentration in Samenflüssigkeit vorkommt, verlängert das Leben von Menschen, indem es die Zellen verjüngt. Es kommt aber auch in Lebensmitteln vor (siehe Grafik).

Die Ergebnisse einer Langzeitstudie der Uni Innsbruck konnten den Anti-Aging-Effekt nun erstmals beweisen: 20 Jahre lang wurden über 800 Probanden regelmäßig zu ihrer täglichen Ernährung befragt. Jene, die mindestens 80 Mikromol, also ungefähr 12 Milligramm, Spermidin pro Tag zu sich nahmen, steigerten ihre gesunde Lebenserwartung erheblich – im Vergleich zu jenen, die sich sperminidarm ernährten, sogar um rund fünf Jahre.

Der Grund für die Wirkung des natürlichen Polyamins war bereits aus Versuchen mit Mäusen und Fruchtfliegen bekannt, erklärt Studienleiter Stefan Kiechl: „Spermidin ist eine der wenigen Substanzen, die den Selbstreinigungsprozess der Zellen – die Autophagie –im Körper ankurbelt. Die Zelle verjüngt sich dadurch quasi selbst.“ Dass dieser Reinigungsprozess durch eine Ernährungsumstellung auch bei menschlichen Zellen angeregt werden kann, wurde nun erstmals bewiesen. „Man weiß schon lange, dass Spermidin für die Alterungsforschung interessant ist. Nimmt der Gehalt der Substanz in bestimmten Geweben, zum Beispiel in der Haut, ab, dann altert sie“, erklärt Kiechl.