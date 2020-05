Was Schüler über Sex lernen sollten

Eine zeitgemäßere Sexualerziehung hat sich Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek zum Ziel gesetzt. Dafür will sie einen neuen Erlass ausarbeiten lassen. Der von Experten verfasste Entwurf sieht vor, dass „ Sexualerziehung altersgerecht und an der Lebensrealität von Kindern und jungen Menschen orientiert sein soll.“ Das klingt sehr allgemein und lässt Raum für viele Interpretationen und auch Ängste (siehe links).

Etwas konkreter sind die Kompetenzen formuliert, die Schüler erwerben sollen: Sie sollen zum Beispiel wissen, wo sie sich seriöse Informationen über Sex und Partnerschaft holen können. Zu der Theorie muss sich auch die Praxis gesellen. Heißt: Jugendliche wollen wissen, was das alles mit ihrem Leben zu tun hat.

Weiteres Ziel: Schüler haben eine positive Haltung zu sich selbst und zu ihren eigenen Bedürfnissen. Nur so können sie später auch eine eigene Wertehaltung zu Themen wie Partnerschaft und Sex entwickeln. Und wer eigene Werte definiert hat, der kann auch verantwortungsbewusste Entscheidungen zu Themen wie Sex und Beziehungen treffen.

Ein eigenes Fach „Sexkunde“ wird es nicht geben. Sexualerziehung ist ein Unterrichtsprinzip, wie es z.B. auch die Verkehrserziehung ist. Es wird also fächerübergreifend Thema sein.