Nachzipf im Herbst: Was jetzt zu tun ist und wie die Motivation im Sommer hält

Anbieter

Das Lernquadrat bietet in den Ferien Intensivkurse an, die wochenweise buchbar sind. Entweder für die Prüfungsvorbereitung oder zum Auffrischen. Gerade Kinder, die sich einen Fünfer gerade noch ausbessern konnten, sollten sich im Sommer dem Jahresstoff nochmals widmen.

Infos: lernquadrat.at

Aufstiegsklausel

Schülerinnen und Schüler, die im Jahreszeugnis in den Pflichtgegenständen eine positive Beurteilung haben, sind zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe derselben Schulart berechtigt. Kinder, die im Jahreszeugnis in einem Pflichtgegenstand die Note "Nicht genügend" haben, sind trotzdem zum Aufsteigen berechtigt, wenn der betreffende Pflichtgegenstand nicht schon im Jahreszeugnis des vorhergegangenen Schuljahres mit "Nicht genügend" beurteilt wurde, und der betreffende Gegenstand – ausgenommen an Berufsschulen – in einer höheren Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist. Auch die Klassenkonferenz muss feststellen, dass das Kind aufgrund der Leistungen in den übrigen Pflichtgegenständen aller Voraussicht nach am Unterricht in der nächsthöheren Schulstufe erfolgreich teilnehmen wird.