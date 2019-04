Nachhilfe: So viele Schüler versagen im Angstfach Nummer 1

In den Umfragen unter Schülern zeigt sich immer: Mathematik ist das Angstfach Nummer 1. Kein Wunder also, dass das Fach auch bei der neuen Umfrage des Meinungs-forschungsinstituts GfK hervorsticht. Das Nachhilfe-Institut Schülerhilfe ließ nachfragen: In welchen Fächern gibt es den meisten Förderbedarf in Österreich?

Dass Mathematik dabei ganz vorne ist, ist keine große Überraschung: Sogar sechs von zehn Schülern benötigen dabei Hilfe. Laut Eva-Maria Mischkulnig hat das nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun: „Oft fehlt einfach nur der richtige Zugang zu Mathematik. Abwechslungsreiche Aufgabenstellungen, der Einsatz der digitalen Lernplattform Online-Lerncenter sowie das gezielte Eingehen auf individuelle Verständnisprobleme können sehr viel Positives bewirken.“

Platz zwei und drei besetzen Deutsch und Englisch mit 24 und 23 Prozent. Mit 13 Prozent folgt Rechnungswesen. Latein, Spanisch und Französisch bilden das Schlusslicht.

Die Kurse außerhalb der Schule zeigen Erfolg, so das Institut: 91 Prozent der Schüler verbessern sich innerhalb eines Jahres um mindestens eine Note.