Nach dem Gefängnis-Experiment: "Jeder kann ein Held sein"

„Die Szenen waren so schrecklich, dass sie mich verlassen hätte, hätte ich das Experiment nicht abgebrochen“, erzählte kürzlich Philip Zimbardo, emeritierter Stanford-Professor für Psychologie bei einem Vortrag in Wien. „Sie“ ist seine Frau Christina Maslach, die damals ebenfalls Psychologie-Dozentin war und nach nur fünf Tagen erkannte, was der junge Professor nicht wahrhaben wollte: Sein Gefängnis-Experiment war aus dem Ruder gelaufen. Im Keller der Stanford-University wollte Zimbardo 1971 mittels nachgebautem Gefängnis das Sozialverhalten in einer Haftanstalt untersuchen. Die Erkenntnis: Sehr schnell wurden sehr viele Gefängnisaufseher grausam zu den inhaftierten Kommilitonen.

Das „ Stanford Prison Experiment“ ging in die Geschichte ein und wurde mehrmals verfilmt. Dass sein Experiment eskalierte, schreibt Zimbardo heute vor allem dem bewusst geschaffenen negativen Umfeld zu. Der Sozialpsychologe ist sich sicher: Die Umstände entscheiden, ob jemand gut oder böse handelt.

Was passiert, wenn diese positiv verändert werden, versucht er in seinem aktuellen Projekt herauszufinden: Das „Heroic Imagination Project (HIP)“ soll Menschen durch Mitgefühl dazu motivieren, Heldentaten umzusetzen. In seinen Vorträgen beschreibt er unter solchen Taten jene seiner damaligen Lebensgefährtin, die durch den Abbruch des Experiments weitere Grausamkeiten verhindert habe.