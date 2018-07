"Positives Denken" alleine schadet sogar

Die Aussage ließ das Publikum staunen: „Unsere Studien zeigen, dass Menschen, die nur positiv über ihre Zukunft fantasierten, ihr erträumtes Ziel seltener erreichten“, erklärte Gabriele Oettingen vor wenigen Tagen bei einem Vortrag an der Uni Wien. Mit „WOOP“ hat die Psychologieprofessorin eine Strategie entwickelt, die zeigt, das positives Denken alleine nicht weiterbringt – im Gegenteil. Dem KURIER erklärt die gebürtige Münchnerin, wie man sich damit seine Wünsche erfüllt.

KURIER: Frau Oettingen, kann positives Tagträumen wirklich schädlich für das Erreichen von Zielen sein?

Das haben wir uns auch gefragt. Also haben wir in Experimenten Probanden dazu angeleitet, positiv über die Zukunft zu fantasieren, während diejenigen in den Kontrollgruppen das nicht taten. Wir beobachteten, dass sich jene mit positiven Tagträumen angekommen fühlten, sie hatten ihr Ziel im Kopf schon erreicht. Also entspannten sie sich und zeigten ein vergleichsweise niedrigeres Energieniveau. Wir haben demnach festgestellt, dass den positiv Tagträumenden die Energie zur Wunscherfüllung fehlte.

Wer seine Träume verwirklichen will, soll also aufhören, positiv zu denken?

Nein, aber man muss sie mit Aspekten der Realität anreichern. Die Kombination aus positiven Fantasien und dem Bedenken des Hindernisses gibt dem Handeln die Richtung und sie liefert die Energie, das Hindernis zu überwinden. Das imaginative Gegenüberstellen der Wunscherfüllung mit dem Hindernis nennen wir mentale Kontrastierung von Zukunft und Realität.

Und wenn ich realisiere, dass ich dieses Hindernis gerade nicht überwinden kann?

Dann kann ich den Wunsch anpassen oder mich mit gutem Gewissen von der Wunscherfüllung verabschieden. Das gibt mir auch gleich wieder mehr Energie für Wünsche, die ich tatsächlich erreichen kann. Mentale Kontrastierung erlaubt mir, zwischen dem zu unterscheiden, was mir wirklich wichtig ist und was ich erreichen kann, und dem, was mir nicht so wichtig ist und gerade nicht in meine Lebensplanung passt.