Mutter bittet Ehemann in Brief um Hilfe bei Kindererziehung

Doch der Schlaf war ihr nicht gegönnt. Zwanzig Minuten später öffnete sich die Tür zum Schlafzimmer. Es war Erlachs Ehemann mit dem gemeinsamen Sohn. "Du hast das Baby in die Wiege gelegt und diese vorsichtig näher an meine Seite des Bettes geschoben, ein klares Zeichen dafür, dass du fertig damit warst, auf das Baby aufzupassen. Ich wollte dich anschreien. Ich wollte in diesem Moment einen gewaltigen Streit anzetteln."

Erlach wies weiter darauf hin, dass sie den "ganzen verdammten Tag" auf das Baby und seinen vier Jahre alten Bruder aufgepasst hätte und dass sie in der Nacht aufgestanden war, um das Baby zu stillen. "Das Mindeste, was du tun konntest, war das Baby für ein paar Stunden am Abend zu halten, damit ich versuchen konnte, zu schlafen", ergänzte Erlach. Es war aber nicht die einzige Erwartung an ihren Mann. "Am Morgen solltest du unser Kleinkind fertigmachen, damit ich mich um das Baby kümmern und das Mittagessen für alle vorbereiten kann und Zeit für eine Tasse Kaffee habe", schrieb Erlach. Sie fügte hinzu, dass das nicht bedeutet, das Kind vor dem Fernseher zu platzieren, sondern sicherzugehen, dass das Kind am Klo war, ihm Frühstück zu machen, zu fragen, ob es Wasser will und seine Sachen für die Schule zusammenzupacken.