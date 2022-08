Wie Issey Miyake Falten und nach Wasser duftendes Parfum zum Kult machte

Er hätte sich vielleicht bei den Olympischen Spielen gesehen oder auf einer Theaterbühne. Der Wunsch, Designer zu werden, war jedenfalls nicht etwas, das Issey Miyake von Kindesbeinen antrieb.

Erst ein Blick in die Modemagazine seiner Schwester ließ den Karrierewunsch Athlet oder Tänzer in den Hintergrund rücken – und war der Startschuss für eine der beeindruckendsten Karrieren der internationalen Modebranche. Am 5. August 2022 verabschiedete sich Miyake endgültig von dieser: Er starb im Alter von 84 Jahren an Leberkrebs. Eine kleine, private Beerdigung fand bereits statt.

Letztere wird ganz im Sinne des Visionärs gewesen sein. Im Gegensatz zu anderen Designern, war es Miyake nie ein Anliegen, im Rampenlicht zu stehen. Sein Gesicht hätte wohl so mancher eingefleischte Modefan nicht auf der Straße erkannt, sehr wohl aber seine Designs: Der Name Issey Miyake steht wie kein anderer für Plissees. Nach seiner Modeausbildung in Paris, wo er unter anderem für Hubert de Givenchy arbeitete, kehrte der Modemacher nach Tokio zurück und gründete dort im Jahr 1970 sein Studio.