Königsklasse der Juwelen: Wie High Jewelry im Chanel-Atelier entsteht

Patrice Leguéreau glaubt an schicksalhafte Fügungen. Zumindest, wenn es um Edelsteine geht.

„Er war ein Geschenk des Himmels“, sagt der Fine-Jewelry-Kreativdirektor von Chanel, wenn er über den aktuellen Star seiner exklusivsten Linie spricht: Für die neue High-Jewelry-Kollektion des französischen Hauses hat der Designer eine Kette entworfen, in deren Mittelpunkt ein 55.55-karätiger Saphir steht. Ein symbolträchtiges Gewicht: Der Fünfer war Gründerin Gabrielle Chanels Glückszahl. „Der Stein wurde uns bereits so geschliffen angeboten. Es war also eine glückliche Fügung“, erinnert sich der Designer im KURIER-Gespräch.