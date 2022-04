Wie Botox vom Gift zur Wunderwaffe wurde

Doch warum existierten bisher weltweit nur drei Botoxhersteller, obwohl Botulinumtoxin Typ A seit mehr als 23 Jahren im Einsatz ist? Einerseits war der Ruf nicht immer der beste – assoziierte man Botox mit der versteinerten Mimik von alternden Hollywood-Stars.

Andererseits sind die Kriterien für Zulassungen am ästhetischen Markt seit dem Brustimplantate-Skandal mit Billig-Silikon um ein Vielfaches strenger geworden. Und das Verfahren zur Botox-Herstellung wird ähnlich gut gehütet wie die Formel von Coca-Cola.

Denn nur speziell in Zellkulturen hergestellt, aufbereitet, extrem verdünnt und in einer Dosis, die sich individuell nach dem Patienten richtet, wird aus dem Gift ein Medikament. Die Wachstumsraten allein im minimal invasiven ästhetischen Bereich liegen bei 18 Prozent – wie viele Branchen können da mithalten?

Andreas Prinz ist sicher, dass Botox, Hyaluron-Filler & Co. schon bald so selbstverständlich sein werden wie die tägliche Hautpflege. „Vor 100 Jahren waren Zahn- und Hautpflege nur in einer kleinen, elitären Schicht üblich. Heute sind sie in der Gesellschaft Standard.“