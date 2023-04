Weggezupft: Das sollte man beim Straight-Brow-Trend beachten

"Haben wir gar nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt?", fragen sich dieser Tage wohl viele Frauen, die in den 90er- oder frühen 2000er-Jahren sozialisiert wurden, und - 15 bis 20 Jahre jünger - modisch noch allzu leicht beeinflussbar waren. So sehr, dass sie ihre Augenbrauen bis auf eine hauchdünne Linie wegzupften, und diese sich bis heute nicht vollständig von dem radikalen Rundumschlag erholt haben. Waren in den vergangenen Jahren dann volle Augenbrauen mit hohem Bogen im Trend, geht dieser nun in Richtung "Straight Brows".

Hierbei orientiert man sich an den wohlgeformten Brauen von Bildschirm- oder Laufstegikonen wie Audrey Hepburn, Bella Hadid oder Natalie Portman. Deren Augenbrauen haben die gerade, leicht nach oben verlaufende Linie gemein.