Was Serena Williams heute über ihre medienträchtigen Outfits sagt

Es ist das prestigeträchtigste Cover des Jahres: Die September-Ausgabe der US-"Vogue" gilt als Wegweiser für die kommende Saison. Heuer wird in dieser das Ende einer großen Karriere verkündet: Serena Williams ist nicht nur Covergesicht, sondern gibt im renommierten Modemagazin auch das Ende ihrer Karriere als Profisportlerin bekannt.

Ein passender Anlass, um nochmals auf die wichtigsten Outfits ihrer Laufbahn zurückzublicken: In einem kurzen Video analysiert die 40-Jährige unter anderem auch jene Looks, die auf dem Court für viel Aufsehen sorgten.

"Ich kann mich noch erinnern, dass ich so nervös war und mir dachte: Oh mein Gott, ich kann so nicht auf den Platz gehen", erinnert sich Williams. "Ich kann das nicht tragen, ich werde einfach das zweite nehmen." Die Rede ist von jenem Ensemble, in dem sie im Jahr 2002 an den French Open teilnahm - und das Turnier erstmals gewann. Ihr damaliger Ausstatter Puma schneiderte für sie ein grün-gelbes Kamerun-Outfit. "Es war ein wenig wie bei einem Fußballspieler mit den hohen Socken."