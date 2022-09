Was den Style von Mode-Ikone Marlene Dietrich ausmachte

1939 nahm Marlene Dietrich, die 1929 mit von Sternberg nach Hollywood gegangen war, die US-Staatsb├╝rgerschaft an. W├Ąhrend des Krieges sang der Star in amerikanischer Uniform vor US-Soldaten an der Front. Als Gegnerin des Nationalsozialismus lehnte sie Filmangebote der Nazis konsequent ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte sie gro├če Charakterrollen, etwa in "Eine ausw├Ąrtige Aff├Ąre" (1947/48) und "Zeugin der Anklage" (1957).