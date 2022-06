Warum Inhaltsstoffe aus der Gesichtspflege nun am Körper angewendet werden

Als Chefeinkäuferinnen eines der größten Kaufhäuser in Nordeuropa konnten Charlotte Winther Nørlev und Didde Juul über viele Jahre hinweg aus dem Vollen schöpfen: Die beiden Beauty-Expertinnen suchten weltweit nach den besten Kosmetikmarken für ihre Kundschaft und probierten im Zuge dessen unzählige Neulancierungen selbst aus.

Und dennoch fehlte es ihnen an etwas. „Es wurden immer viele Produkte für das Gesicht lanciert, aber die Qualität der Pflege für den Körper war nicht auf demselben Niveau“, sagt Juul. Während bei der Gesichtspflege mit hochwertigen Inhaltsstoffen für verschiedenste Hautbedürfnisse geworben wurde, wurde in die Formulierungen für die Haut vom Dekolleté abwärts nicht annähernd so viel Aufwand gesteckt. „Wir empfanden das als eine Lücke am Beautymarkt.“ Die die beiden Frauen schließen wollten: Juul und Winther Nørlev entschieden sich, ihre Jobs in Kopenhagen zu kündigen, um ihr eigenes Beautylabel zu gründen. Ihre Marke Bodyologist ist heute voll und ganz dem Erscheinungsbild der Haut vom Gesicht abwärts gewidmet.