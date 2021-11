Warum Hailey Bieber von so vielen Fashionistas zu Recht kopiert wird

Auf der wichtigsten Modeparty des Jahres, der Met Gala, wollen Promis in der Regel aus der Masse hervorstechen - mit auffälligen Kleidern, die nicht selten an Kostümierungen erinnern. Hailey Bieber erschien bei der letzten Gala jedoch in einem schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt von Saint Laurent. Es war fast auffällig unauffällig und damit eines der schönsten Outfits am roten Teppich.

"Ich habe mich von den Grace Kellys dieser Welt inspirieren lassen" sagte das Model zu ihrer Wahl. Man merkt es der Schauspielertochter an: Sie tut sehr viel dafür, als Modevorbild gehandelt zu werden. Die Rechnung geht gerade auf.