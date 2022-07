"Top Gun" und Hitzewelle treiben Sonnenbrillen-Verkäufe in die Höhe

"Alles in der Mode ist gerade sehr Y2K inspiriert. Auch die Sonnenbrillen", zitiert die Agentur Bloomberg Betty Bachz, Gründerin des kleinen Independent-Labels MOY Atelier. "Alle wollen so aussehen wie Brad Pitt und Gwyneth Paltrow in den 1990ern." Stark nachgefragt werden heuer etwa das Modell "Gregory Peck" von Oliver Peoples sowie das Modell "Hawkeye".

John Pritchard, Gründer des Labels Pala Sunglasses, schätzt, dass 65 Prozent deiner Verkäufe auf Modelle mit runden Fassungen zurückgehen.

Auch die Rekordhitze in England kurbelt die Sonnenbrillen-Nachfrage gerade kräftig an. Doch es sei die Mode, die bestimmt, wann und warum Sonnenbrillen gekauft werden: Laut Bachz tragen ihre Kunden seit dem Y2K-Revival Sonnenbrillen verstärkt im Herbst und Winter - draußen und auch drinnen.