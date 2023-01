Tiktok zeigt: Für den perfekten Eyeliner müssen Sie Ihr Gesicht waschen

So geht der "No Makeup"-Look

Mit der Auftragen-Abwaschen-Methode soll der perfekte "No Makeup"-Look gelingen - für Tage, an denen man sich nicht die Wimpern tuschen will und trotzdem dezent betonte Augen möchte.

Für den Trick wird schwarzer Eyeliner oder Kajal in guter alter Waschbär/Emo-Manier großzügig um die Augen aufgetragen. Dabei ist keine Präzision gefragt. Im Gegenteil: Je unordentlicher der Eyeliner, umso besser das Ergebnis. Danach wird das Gesicht gewaschen. Die Augenpartien dürfen dabei nicht zu stark geschrubbt werden, damit nicht der gesamte Liner entfernt wird. Sobald die Haut trocken getupft ist, ist der "ungeschminkte" Look fertig. Bei Bedarf wird mit einem Wattestäbchen überschüssiger Eyeliner entfernt. Fertig!