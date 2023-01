Neue Trendfrisur: Hailey Bieber hat sich die langen Haare abgeschnitten

Ihre Haare trägt die US-Amerikanerin nun als Bob. Es ist nicht das erste Mal, dass Hailey Bieber so eine Frisur hat. Bereits vor Jahren trug sie ihre Haare so kurz, jedoch damals noch in sehr hellem Blond.

Wer diesen Schnitt auch ausprobieren möchte, verlangt beim Friseur nach einem "Blunt Bob" - also jener Variante, bei der die Haare auf eine einheitliche Länge und stumpf gekürzt werden. Jenen Frauen mit feinem Haar steht dieser Schnitt besonders gut, da er für mehr Volumen sorgt und das Gewicht der Haare diese nicht herunterzieht.