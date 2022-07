"Style-Ikone": Wie Harry Styles die Mode der Generation Z prägt

In der Luft liegt Anspannung – und jede Menge Federn, Glitzer und Pailletten. Ob Chicago, Glasgow oder München, überall zeichnet sich dasselbe Bild ab: Massen junger Menschen, gekleidet in Kaugummifarben, 70er-Jahre-Prints und knallige Accessoires.

Für das ungeschulte Auge mag es einem Faschingsumzug gleichen, für die Generation Z sind die Shows von Harry Styles "die Met Gala der Konzerte“, wie eine Twitter-Userin verkündet.

Modenschau

Bei Harry Styles ist der Name Programm: Seit der 28-Jährige im September seine zweite Solotournee (Love On Tour) gestartet hat, macht er nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinen Outfits von sich reden. Das ehemalige Boyband-Mitglied zeigt sich in glitzernden Einteilern, hoch taillierten Schlaghosen oder Rüschenhemden. "Jede Show bietet mehr als nur großartige Musik. Die Auftritte sind gleichzeitig eine Modenschau“, erkennt die Vogue lobend an.