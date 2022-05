Ein Tag im Kopf von Harry Styles: Popstar präsentierte Album in London

Darüber muss sich Styles momentan keine Sorgen machen. Er ist populärer denn je und zeigt in Brixton, dass das nicht nur an der Fähigkeit liegt, eingängige und frische Melodien zu schreiben, sondern auch an seinem Charisma und seiner sympathischen, natürlichen Bühnenpräsenz. Mit persönlichen Worten und viel Humor wendet er sich zwischen den Songs immer wieder an seine Fans, witzelt nach „Keep Driving“, dass er sich nie gedacht hätte, einmal Worte wie Kokain zu singen, während seine Mutter im Publikum ist.

Das großartige „Sign Of The Times“, in dem er sich wundert, warum die Menschen nie lernen, spielt er mit einer Ukraine-Flagge um die Schultern. Achtsam auch am Höhepunkt der Stimmung unterbricht er den Song aber, weil ein paar Fans in der Sauna-Hitze in der Brixton Academy in Ohnmacht gefallen sind. Erst als die in Sicherheit sind, beginnt er von vorne.