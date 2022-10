Stilkunde mit Amal Clooney: Wie ihr Glamour-Look funktioniert

Ihr Stilgeheimnis: Die gelungene Kombination

Zu ihren Luxus-Roben bevorzugt Amal klassisches Make-up und auch was ihre Haare angeht, gibt es keine Experimente: Die Mutter von Zwillingen ist meist mit offenen und aufgeföhnten Haaren zu sehen, auf Hochsteckfrisuren verzichtet sie. Das macht jeden glamourösen Look sofort weicher und verspielter.

Zum Hingucker-Kleid kombiniert die 44-Jährige meist unauffällige Clutch-Taschen. Wenn es um Schmuck geht, setzt Amal oft auf Hängerohrringe, ansonsten geht sie sparsam mit Juwelen um. So kann das Kleid gepaart mit einer perfekt geföhnten Wallemähne am besten wirken. Genau das macht einen Großteil ihres Stilgeheimnis' aus.

Lady in Red

Was die Farbauswahl angeht, traut sich Amal wirklich alles zu tragen. Gerne wählt sie aber rote Kleider zu eleganten Anlässen. So wie bei der Premiere von Georges Film "Ticket to Paradise" in Los Angeles, wo sich die Anwältin in einem Vintage-Stück von Alexander McQueen Kleid aus dem Jahr 2003 zeigte.