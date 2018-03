Neuer Job für Amal Clooney

Amal Clooney, Expertin für internationales Strafrecht und Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney, will sich als Rechtsanwältin für die Freilassung von zwei Journalisten in Myanmar einsetzen. Die 40-Jährige übernahm die Vertretung von zwei Reportern der Nachrichtenagentur Reuters, die in dem südostasiatischen Staat seit mehr als drei Monaten in Haft sitzen, wie die Agentur am Freitag bestätigte.

Es ist der erste Fall, den Amal nach der Geburt ihrer Zwillinge Ella und Alexander im Sommer 2017 übernimmt. Erst kürzlich zeigten sich die Clooneys beim Protestmarsch für strengere Waffengesetze.