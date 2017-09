Nach ihrem Auftritt beim Filmfest in Venedig Anfang September, bei dem Amal Clooney ihren ersten offiziellen Auftritt nach der Geburt ihrer Zwillinge hinlegte, meldet sich die 39-Jährige nun auch bei der UN zurück.

Nur drei Monate nach der Geburt präsentierte sich die Menschenrechtsanwältin am Donnerstag bei den Vereinten Nationen in New York in einem figurbetonten Business-Look.



Zum roten Bleistiftrock kombinierte Amal Clooney einen gleichfarbigen Blazer und eine orange Bluse – und avancierte so zum Hingucker.



Von Babykilos keine Spur: Die Zweifachmama ist nach der Geburt im Eiltempo zu ihrer alten Figur zurückgekehrt, dank strengem Diät- und Fitnessprogramm.

Wie ein Insider dem Heat-Magazin verriet, setzt Clooney auf eine "spezielle mediterrane Fisch-Diät", bei der zweimal täglich Fisch auf dem Speiseplan seht.

"Zum Frühstück gibt es meistens eine Meeresalgensuppe, manchmal ein gekochtes Ei. Zum Lunch und Dinner isst Amal Fisch und Kichererbsen, dazu Hummus auf einem Vollkorncracker", so ein Insider.



Jede Mahlzeit wird mit Gemüse ergänzt. Zudem achtet die Zwillingsmama darauf, genug Bewegung in ihren Tag zu integrieren.

"Sie geht täglich eine Stunde spazieren. Jeden zweiten Tag trainiert sie 20 Minuten lang mit Gewichten und macht an anderen Tagen für 30 Minuten Pilates."