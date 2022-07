"Shein"-Store in Barcelona: Stundenlanges Warten nur fürs Anprobieren

Bisher basierte der Erfolg von Shein ausschließlich auf der App. Über Hashtags und Influencerinnen wurde in den sozialen Netzwerken fleißig geworben. Nun setzt es seine globale Expansionsstrategie fort und eröffnet Pop-up-Stores in den wichtigsten Hauptstädten der Welt. Die Produkte sollen damit näher an die Kundinnen und Kunden gebracht werden. Die treue "Community" bekommt die Möglichkeit, eine traditionelle Einkaufserfahrung zu machen.

Enttäuschung

Nach dem ersten Pop-up-Store in Madrid am ersten Juniwochenende, hat Shein die Veranstaltung in Barcelona wiederholt. Vergangenen Donnerstag eröffnete in der Fußgängerzone Portal de l'Àngel- der teuersten Straße der iberischen Halbinsel - das nächste temporäre Geschäft bis 10. Juli. Die mehrere hundert Meter lange Schlange aus Tausenden Fans der Billigmode hatte sich bereits lange vor der Öffnung gebildet. Erste Besucherinnen und Besucher warteten bereits um fünf Uhr früh vor den noch geschlossenen Türen.

Als sich diese endlich öffneten, trat rasch große Enttäuschung ein: Anders als in Madrid konnte das Publikum die Kleidungsstücke nämlich nur anprobieren und sie dann online kaufen, wie es bei Shein üblich ist. Kaufen an Ort und Stelle ist nicht möglich, was zu Frustration und Ärger bei denjenigen geführt hat, die stundenlang auf den Einlass gewartet hatten.