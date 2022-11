Shein eröffnet weltweit erstes permanentes Geschäftslokal

Der chinesische Textilriese Shein (ausgesprochen: She-In) wird noch in diesem Monat sein erstes permanentes Geschäftslokal in Tokio eröffnen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit will Shein seine Online-Marke auch im nicht-digitalen Segment stärken.

Die Eröffnung am 13. November in der Cat Street im Modeviertel Harajuku wird der erste physische Veranstaltungsort des Unternehmens in der Welt sein, sagte ein Shein-Sprecher gegenüber Reuters. Mit einem normalen Modegeschäft hat die Niederlassung jedoch wenig zu tun: Die Kunden können dort die Kleidung zwar ansehen und anprobieren. Wollen sie sie kaufen, müssen sie jedoch einen QR-Code scannen, mit dem sie dann auf die Website weitergeleitet werden. Der Raum werde je nach Bedarf für Modeschauen und Designer-Events umgebaut, sagte der Sprecher. Auch eigene Fotokabinen für Instagram-Beiträge soll es geben.

Pop-up-Stores

Shein wurde 2008 gegründet und produziert in China Kleidung für den Online-Verkauf in den Vereinigten Staaten - seinem größten Markt - sowie in Europa und Asien, verkauft aber nicht in seinem Heimatmarkt. Das chinesische Einzelhandelsunternehmen hat in diesem Jahr bereits Pop-up-Stores in mehreren Ländern betrieben und im Oktober einen vorübergehenden Standort in der japanischen Millionenstadt Osaka eröffnet.

Im Februar hatte Shein seine Pläne für eine Börsennotierung in den USA auf Eis gelegt, wie Reuters berichtet hatte. Das Unternehmen steht regelmäßig wegen desaströsen Arbeitsbedingungen, umweltbelastender Auswirkungen und Design-Diebstahl in der Kritik.