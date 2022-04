Shapewear neu gedacht: Lizzos neue Kollektion "Yitty"

Shapewear ändern statt Frauenkörper

Also entschied sie sich kurzerhand, Shapewear neu zu definieren. Statt der neutralen Nude-Töne, in der diese üblicherweise verkauft wird, entschied sich die Sängerin für ihr Label, das in Kooperation mit der Athleisure-Marke Fabletics entstand, für bewusst starke Farben und Muster. "Traditionelle formende Unterwäsche wird üblicherweise versteckt. Sieht man sie versehentlich doch, ist es einem meist unangenehm". Die Teile aus der Yitty-Linie könne man aber auch in seine Alltagsoutfits integrieren und problemlos zeigen. "Wir nehmen die Scham aus dem Produkt und ersetzen sie durch Fashion", sagt Lizzo.

Die angestrebte Inklusivität zeigt sich auch an der Bandbreite der angebotenen Konfektionsgrößen. Die Tops, Bodys, Leggings und Unterwäsche sind von XS bis zu einer Größe von 6XL erhältlich. "Statt über Konfektionsgrößen in einer linearen Weise nachzudenken, sehen wir sie eher als Spektrum, auf dem jeder inkludiert ist. Die Größe einer jeden Person ist einfach nur ihre Größe. Sie ist nicht groß, sie ist nicht klein. Es ist einfach nur eine Größe", sagt sie.