Schmucktrends: Adriana Lima und Co. glänzen beim Chopard Dinner

Auch zum jährlichen Gentlemen's Dinner luden Caroline and Karl-Friedrich Scheufele von Chopard auf die Dachterrasse des Martinez Hotels. An Promis wie Adriana Lima - äußerst sexy und schwanger im Cut Out Kleid - oder Prinzessin Dianas Nichten Lady Eliza and Lady Amelia Spencer waren die neuesten Schmucktrends zu sehen.

Opulent mit farbignen Steinen

Es wird opulent, mit vielen großen Hängerohrringen, Diamanten und farbigen Edelsteinen - allen voran der Farbe Grün. Die bunten Steine sind oft in schlichte Fassungen gebettet. Generell wird es in Sachen Schmuck aber verspielter und üppiger.