Ralph Laurens Poloshirt: Ein Kleiderschrank-Klassiker wird 50

Über die Jahre wurde das Poloshirt zum kulturellen Symbol und Synonym für tragbaren Luxus. Mittlerweile findet man es in allen sozialen Schichten und nicht nur in der tennisspielenden Upperclass. „Das Poloshirt ist in der Rapper- und Hip-Hop-Szene genauso angekommen und beliebt wie bei den Studenten an der Elite-Universität“, erklärt Jaburek-Nourry.

Viele Bekleidungsmarken haben das Poloshirt weiterentwickelt und mit modischen Designelementen versehen. Heute gibt es Polos in sämtlichen Formen und Materialien, mit und ohne Muster, Slim- oder Oversized-Fit. Der bequeme Grundcharakter ist dem beliebten Freizeitbegleiter aber stets erhalten geblieben – ein Grund, warum das Poloshirt auch heute noch gerne auf dem Tennisplatz getragen wird.